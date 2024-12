"Elio sarai sempre con noi". L’addio dei compagni in lacrime. E al Galluzzo veglia di preghiera

La comunità di San Felice a Ema si stringe intorno a parenti e amici della famiglia Racheli, lunedì alle 21 ci sarà una veglia nella chiesa di San Giuseppe al Galluzzo, durante la quale non mancherà un momento di preghiera per la figlia di 6 anni, unica sopravvissuta alla tragedia, che sta lottando per la vita. Una dichiarazione d’affetto in piena regola scritta nero su bianco ("Sarai sempre con noi") c’era invece ieri mattina per Elio Racheli all’Istituto Padre Guido Alfani. Il messaggio era su un cartello poi volato via per il vento impetuoso, scritto dai compagni di classe di Elio. Il bambino studiava, dal settembre scorso, nell’istituto gestito dai Padri Scolopi a Sesto Fiorentino anche se la famiglia non era residente sul territorio sestese. "Elio – dice il dirigente scolastico dell’Alfani padre Sergio Sereni – non aveva frequentato la primaria da noi o in qualche scuola di Sesto ma la famiglia, in particolare il padre, per molti mesi ha insistito che potessimo accoglierlo. Quindi dall’inizio dell’anno scolastico Elio frequentava la prima media da noi e, anche se aveva un carattere chiuso, si era inserito bene con i compagni e con gli insegnanti. Si trovava bene qui e la situazione era tranquilla". La notizia della morte del piccolo insieme al padre e alla sua compagna è arrivata quindi come una doccia fredda a scuola: "Avevamo saputo della notizia – prosegue Padre Sergio – ma quando oggi (ieri ndr) abbiamo letto i nomi delle vittime della tragedia e abbiamo ricostruito siamo rimasti annichiliti, un dispiacere immenso per tutti. Per quanto potremo fare cercheremo di stare accanto alla mamma che sta vivendo questo dolore terribile".

Ieri mattina, come da tradizione per gli alunni dell’istituto Alfani nell’ultimo giorno di scuola prima delle vacanze di Natale, alla vicina Pieve di San Martino è stata celebrata la messa natalizia durante la quale è stato ricordato Elio con una particolare preghiera: i compagni di classe, in lacrime, si sono sostenuti a vicenda pensando al loro amico che non c’è più. Per il momento la tragedia è accaduta da troppo poco tempo ma la scuola di Sesto potrebbe organizzare anche qualcosa per ricordare il proprio alunno: "Intanto – prosegue Padre Sereni – attenderemo di conoscere la data dei funerali, non sappiamo quando e dove si potranno svolgere ma sicuramente una nostra rappresentanza parteciperà come segno di vicinanza alla famiglia. Poi dobbiamo capire cosa potremo fare in futuro: se i familiari ed in particolare la mamma di Elio lo vorranno noi siamo disponibili a fare qualcosa in suo onore, per ricordarlo".

Sandra Nistri