Uccisi dal monossido, l’addio al piccolo Elio. La mamma: ‘Orgogliosa di essere stata tua madre’

Poggio a Caiano, 26 dicembre 2024 - “Sono orgogliosa di essere stata la tua mamma. Tu vivevi per i tuoi amici e sei stato un vero maestro di relazioni umane”: così Claudia Fabbrizzi, al termine della cerimonia, ha salutato il figlio Elio.

Stamani la chiesa di San Francesco a Bonistallo era gremita di bambini, di genitori, di insegnanti per l'ultimo saluto a Elio Racheli, 11 anni, morto la scorsa settimana nell'abitazione del padre a San Felice a Ema per le esalazioni di monossido di carbonio.

“La mamma ha descritto Elio come un bambino generoso – ha detto don Cristiano D'Angelo nel suo intervento, dopo la lettura del Vangelo di Natale – e i suoi amici me l'hanno descritto in questi giorni come un amico immediato. Non conta quanto è stata lunga la nostra vita ma come l'abbiamo vissuta. Non abbiamo sprecato il tempo ma l'abbiamo vissuto con senso”.

La mamma e i nonni hanno scelto non un funerale tradizionale ma una “benedizione” con la liturgia della Parola e la lettura del Vangelo e alla fine l'insegnante della scuola media degli Scolopi a Sesto ha letto così come hanno fatto il preside, un'amica di famiglia e all'uscita dalla chiesa tanti palloncini arancioni e bianchi sono volati in cielo per Elio.