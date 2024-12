Famiglia uccisa dal monossido di carbonio, il piccolo Elio torna a casa per l’ultimo saluto

Poggio a Caiano (Prato), 24 dicembre 2024 - Elio Racheli domani mattina, nel giorno di Natale, torna a casa per l'ultimo saluto. La salma del bambino, morto a 11 anni la scorsa settimana nell'abitazione a San Felice a Ema, sulle colline alle porte di Firenze, insieme al padre Matteo Racheli e alla compagna Margarida Alcione per probabili esalazioni del monossido di carbonio, è stata restituita alla mamma dopo l'autopsia. Mentre la bambina di 6 anni che era in casa, nata dall'unione del padre con la nuova compagna, e ritrovata ancora viva dai soccorritori, è sempre ricoverata stabile ma in gravi condizioni, all'ospedale Meyer.

Elio e Matteo Racheli

Elio Racheli, lo ricordiamo, risiedeva a Campi Bisenzio, nella zona di Sant'Angelo a Lecore, con la madre Claudia e frequentava le scuole medie agli Scolopi a Sesto. Fino al 7 novembre scorso aveva frequentato le medie alla “Filippo Mazzei” a Poggio a Caiano oltre a essere stato, per alcuni mesi, calciatore del “Csd Poggio a Caiano 1909” nella classe 2013. Era allievo anche della scuola di musica “L'Ottava Nota” dove suonava la chitarra.

Il piccolo Elio da domani mattina sarà esposto alle cappelle della Misericordia di Poggio, in via Aldo Moro, dalle 8 alle 22. L’ultimo saluto sarà dato il 26 dicembre con una benedizione alle 11 nella piazza della chiesa a Bonistallo. Poi il feretro si avvierà alla cremazione.

Cerimonie separate quindi per il bambino e il padre e la sua compagna. La mamma ha scelto un momento di saluto per Elio che sarà aperto a tutti coloro che lo hanno conosciuto e amato nei suoi 11 anni di vita.