Moda e innovazione. Leopolda capitale: "Il futuro è tech"

Moda e tecnologia. Un legame sempre più stretto per l’innovazione del settore fashion & luxury, a cui Pitti Immagine dedica anche quest’anno un evento tra approfondimenti di scenario e connessioni strategiche tra aziende tech e brand.

Tutto ciò con “e-P Summit 2025“, che si conclude oggi alla Stazione Leopolda, dove ci sarà modo per orientarsi tra le sfide di oggi e le tendenze di domani.

In questa edizione si rafforza il ruolo di piattaforma d’incontro tra i protagonisti della trasformazione digitale: dai team IT ai decision maker, dai fornitori di soluzioni hardware e software alle startup più visionarie.

Sui palchi dell’UniCredit Theatre e del nuovo e-P Summit Ring si parla di intelligenza artificiale, supply chain e customer journey, trasparenza, sostenibilità e content creation. Il programma è curato dal direttore scientifico Rinaldo Rinaldi, docente del dipartimento di Ingegneria Industriale dell’Università di Firenze, che da anni studia le sinergie tra moda e Ict (Information and Communication Technologies).

"Con e-P Summit offriamo al settore moda e lusso uno spazio in cui dialogare con l’innovazione tecnologica, a partire dai bisogni reali e dalle soluzioni operative - spiega Raffaello Napoleone, ad di Pitti Immagine –. Questo perchè intelligenza artificiale, sostenibilità e trasformazione digitale stanno ridefininendo i modelli di business".

"È un appuntamento irrinunciabile per le aziende dell’intera filiera della moda e del lusso, oltre che per i fornitori di tecnologie digitali - continua Rinaldo Rinaldi -. In un panorama in cui l’evoluzione tecnologica accelera e le supply chain globali si trovano ad affrontare criticità sempre più complesse, il ruolo delle innovazioni digitali non è mai stato così importante".

Inoltre, “Innovation Call“, alla terza edizione, offre alle 12 Startup Fashion Tech selezionate dal comitato scientifico l’opportunità di presentare le loro soluzioni innovative al pubblico di e-P Summit.

Olga Mugnaini