Michelangelo a 550 anni dalla nascita

MorandiIl “genio” artistico che ha realizzato pitture e statue di incredibile bellezza, compie 550 anni, tanti ne sono passati dalla nascita di Michelangelo di Lodovico Buonarroti Simoni (Caprese 6 marzo 1475 - Roma 18 febbraio 1564) per tutti semplicemente “Michelangelo” le cui spoglie riposano all’interno della Basilica di Santa Croce. Michelangelo Buonarroti è stato un pittore, scultore, architetto e anche poeta del Rinascimento; dopo la sua formazione nella bottega di Domenico Ghirlandaio, lavorò principalmente tra Roma e Firenze dove ha lasciato le sue opere come la Pietà conservata in Vaticano nella Basilica di San Pietro, senza dimenticare gli affreschi della Cappella Sistina in Vaticano e il Mosè nella Cupola di San Pietro. Per celebrare il 550° anniversario della nascita di Michelangelo il nostro Ministero delle Imprese e del Made in Italy il 6 marzo scorso ha emesso un francobollo con valore in tariffa B 50 g. corrispondente a €. 2,75 dove nella vignetta all’interno di un cerchio viene riprodotto un ritratto dell’artista ispirato ad un’opera attribuita a Marcello Venusti - attualmente conservata al Museo Casa Buonarroti di Firenze - a cui vengono aggiunti tre cerchi intrecciati, di cui quello in alto con stampata la “m” per ricordare “la firma” con la quale l’artista contrassegnava i marmi che sceglieva per realizzare le sue opere.