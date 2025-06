Meyer, donazione dei Lions Club della Toscana per la rete del Codice Rosa

Firenze, 21 giugno 2025 - I Lions Club della Toscana sostengono la Rete del Codice Rosa. Grazie a uno specifico “service” le associazioni lionistiche hanno contribuito alla fornitura di kit da destinare ai bambini e agli adolescenti che hanno subito abuso sessuale o maltrattamento e che vengono presi in carico nel pronto soccorso del Meyer. Si tratta di un kit comprendente una serie di articoli di prima necessità, essenziali per le vittime di violenza; sono inclusi prodotti per l’igiene personale e per il vestiario, ovvero tutte quelle dotazioni necessarie a chi non può fare rientro a casa e a chi invece i propri vestiti vengono tolti e acquisiti per eventuali prove.

Francesco Cottini, governatore dei Lions Club insieme al curatore del “service” Luca Betti, hanno consegnato le dotazioni che saranno fornite ai soggetti pediatrici presi in carico nel percorso del Codice Rosa dell’Aou Meyer Irccs. Alla consegna erano presenti la vicedirettrice sanitaria dottoressa Francesca Menegazzo, il direttore del dipartimento dell’alta intensità e dell’emergenza urgenza e responsabile del pronto soccorso pediatrico regionale il dottor Stefano Masi, la responsabile aziendale del Codice Rosa e del servizio G.A.I.A, dottoressa Stefania Losi; la referente del Codice Rosa e del G.A.I.A. del pronto soccorso dottoressa Laura Nanni.

L’iniziativa è stata progettata dai Lions Club della Toscana nel desiderio che le piccole vittime, nel momento dell’accesso in pronto soccorso, possano essere aiutate materialmente ed emotivamente in uno dei momenti delicati della loro presa in carico.