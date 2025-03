Mensa biologica. Riconoscimento dal ministero

Quella di San Casciano è una mensa biologica. E il riconoscimento è arrivato dal ministero dell’Agricoltura e da quello dell’Istruzione. Questo fa sì che sarà assegnato all’amministrazione comunale un contributo destinato a promuovere il consumo di prodotti biologici a mensa e a ridurre i costi a carico delle famiglie per questo servizio. I prodotti biologici inseriti nel menù scolastico di San Casciano sono frutta, verdura, pasta, pane, pizza, schiacciata, carni banche e rosse alternate, legumi, uova, formaggi e latticini. Da anni il Comune ha deciso di investire sul servizio mensa e ha dedicato massima attenzione alla qualità del cibo e alle proposte alimentari. Anche per quest’anno il menù è stato elaborato in collaborazione tra l’ufficio Servizi educativi del Comune, la CirFood, a cui è affidato il servizio di preparare i piatti, e la dietista Alessandra Siglich. Quello proposto dal Comune è un viaggio tra i sapori regionali e internazionali che apre la scuola alla conoscenza del gusto e delle ricette del mondo.