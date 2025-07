Morto nello schianto a 37 anni. ‘Tutti sconvolti, Matteo ci mancherà’

Lastra a Signa (Firenze), 11 luglio 2025 – Una comunità in lutto, a Lastra a Signa, per la morte di Matteo Caruso, 37 anni, che ha drammaticamente perso la vita venerdì sera in via Vecchia Pisana (Sp 72), la strada che collega il centro del paese con Malmantile.

Secondo le prime ricostruzioni, il sinistro è avvenuto intorno alle 21, mentre il 37enne percorreva in discesa la strada provinciale in direzione di Lastra. Con lui, a bordo della sua Mini Cooper vecchio modello, un amico di 43 anni, anche lui lastrigiano. Non è chiaro cosa sia successo ma, al Km 1+200, poco prima dell’ex Mulino, la Mini si sarebbe scontrata frontalmente con una Dacia Duster che arrivava in direzione opposta, con alla guida un uomo di 68 anni di Montespertoli.

Lo scontro sarebbe stato terribile, tanto da scagliare i due ragazzi della Mini fuori dall’abitacolo. Per Matteo Caruso la morte sarebbe arrivata sul colpo. Gravissimo l’amico, che è stato soccorso dal personale della Pubblica assistenza di Signa e portato in codice rosso all’ospedale di Careggi, dove è ricoverato in prognosi riservata.

Molto serie anche le condizioni del conducente della Dacia. In un primo tempo l’uomo sembrava aver subito conseguenze minori, tanto da riuscire a parlare con i soccorritori, ma sarebbe successivamente peggiorato in modo serio.

Soccorso dalla Misericordia di Lastra a Signa è stato quindi portato in ospedale codice rosso dall’Humanitas di Scandicci ed a sua volta ricoverato in prognosi riservata. Intanto, per permettere le operazioni di soccorso e poi il recupero della salma, via Vecchia Pisana è stata chiusa al traffico fino alle 1 di notte. Sul posto, oltre ai mezzi inviati dal 118, anche i vigili del fuoco, i carabinieri della stazione di Lastra e della compagnia di Signa e gli agenti della polizia municipale, che dovranno ora ricostruire la dinamica dei fatti. Proprio per cercare di capire meglio cosa sia successo, la strada è stata nuovamente chiusa per rilievi anche ieri mattina.

“Profondo dolore e sgomento per l’incidente sulla Sp 72 via Vecchia Pisana – ha detto il sindaco di Lastra a Signa, Emanuele Caporaso - dove ha perso la vita un nostro concittadino. Il pensiero va in primo luogo ai familiari e ai parenti della vittima a cui esprimo il mio cordoglio per una perdita così grave e le mie condoglianze e quelle dell’amministrazione comunale che rappresento. La vicinanza va naturalmente anche alle altre due persone coinvolte nel sinistro stradale che in questo momento sono in ospedale”.

Matteo Caruso, che viveva a Lastra a Signa con la compagna e il figlio di 9 anni, aveva a lungo lavorato in un noto negozio di giochi e macchine da cucire, per poi passare a un’azienda di fornitura del gas. Aveva sempre preso parte agli eventi della comunità, in particolare in occasione della Festa di Sant’Anna, a Ponte a Signa, che lo vedeva impegnato con il quartiere Bosco nei vari giochi rionali.

“Non ci sono parole per descrivere il dolore che ci attanaglia – hanno scritto i volontari della Festa di Sant’Anna -. Ci limitiamo solo a stringerci fortissimo attorno alla famiglia di Matteo, un amico per tutti noi. È una perdita che graffia il cuore di ognuno. Ciao Matteo”.