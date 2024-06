De Sciglio, matrimonio in Toscana con Nikita Scacchi per l’atleta Juventus

San Casciano Val di Pesa (Firenze), 2 giugno 2024 – Fiori bianchi e grandi lampadari in una struttura a vetri.

Ampi tavoli rotondi e lo sfondo della campagna toscana. Mattia De Sciglio, esterno difensivo della Juventus, ha scelto la provincia di Firenze per il matrimonio, pronunciando il sì alla compagna Nikita Scacchi.

La coppia, che ha una figlia di nome Sole nata nel giugno 2023, ha coronato il suo sogno d’amore. Un evento mondano con diversi volti noti. Del mondo bianconero, in particolare, c’era Carlo Pinsoglio, terzo portiere della Juventus e grande amico di De Sciglio, con la compagna Hind El Mahi.

La coppia nella sala allestita per il banchetto

La coppia ha scelto, come location della cerimonia nuziale civile e del banchetto, Villa Mangiacane a San Casciano Val di Pesa, struttura storica riconvertita a luogo per cerimonie.

A organizzare il matrimonio, la wedding planner Silvia Slitti, nome particolarmente noto in Toscana e in Italia nell’ambito dell’organizzazione di matrimoni per calciatori, avendo allestito tra gli altri quello di Andrea Belotti con la compagna Giorgia Duro.

Il matrimonio di Mattia De Sciglio e Nikita Scacchi si è svolto nella giornata di sabato 1 giugno. Fuori era stato allestita la zona per il momento del sì. Sedie bianche per far seguire comodamente agli ospiti la cerimonia, mentre un trionfo di fiori prevalentemente bianchi, ma comunque dai colori tenui, ha accolto la coppia nel momento dello scambio delle fedi. Poi il banchetto e la festa, che si sono conclusi con i fuochi d’artificio nel cielo di San Casciano Val di Pesa.

Il menu della serata si è ispirato al territorio. Tortello mugellano con ragù battuto a coltello, risotto fiori di zucca zafferano in pastella e pecorino rosso, gran pezzo con zucchine e patate. Quindi la classica torta nuziale e l’immancabile brindisi.

La wedding planner Slitti aveva organizzato, pochi giorni prima, anche il matrimonio di un altro juventino, Daniele Rugani, che ha sposato Michela Persico a Torino.