Maternità, stop al Margherita. Da luglio due mesi di lavori: “Ma nessuna comunicazione”

Firenze, 28 maggio 2025 – Brutta sorpresa per la donne in attesa di partorire alla Margherita: la struttura chiuderà infatti per ristrutturazione dal prossimo 1° luglio per circa due mesi, forse meno. A segnalare la novità al nostro giornale, oltre che sui social, alcune future mamme che avevano scelto di partorire nel centro dedicato al parto naturale.

“La chiusura improvvisa del Centro Nascite Margherita di Firenze – ci ha scritto Chiara Dall’Aglio – è stata comunicata con sole quattro settimane di preavviso. Mi trovo attualmente a 6 settimane dal parto e ho ricevuto la comunicazione solo ieri sera (lunedì, ndr), senza alcun avvertimento preventivo, lasciandomi in uno stato di sconforto e angoscia totali. Avevo prenotato la visita per entrare nel percorso del centro giusto la settimana scorsa e non mi era stato comunicato nulla su una potenziale chiusura. Stento a credere che non si sapesse niente. Avevo scelto questa struttura dopo un’attenta ricerca, poiché è una delle pochissime (se non l’unica) in Italia a offrire servizi per il parto naturale: assistenza ostetrica dedicata, sale parto attrezzate con vasche per il travaglio, un approccio umano e rispettoso della fisiologia del parto. Vivendo all’estero, la scelta è stata particolarmente difficile e ponderata”. Per partorire nella struttura la futura mamma ho persino affittato una casa a Firenze.

“Dopo un primo parto traumatico – spiega – avevo riposto tutte le mie speranze in questa esperienza. È inaccettabile che una struttura sanitaria comunichi la chiusura con tale freddezza e noncuranza, abbandonando le gestanti in un momento così delicato e vulnerabile. A poche settimane dal parto, trovarsi costrette a cercare alternative, spesso non equivalenti in termini di qualità e approccio, è allucinante, profondamente ingiusto e non consono a una struttura che si vanta del suo sostegno alla maternità”.

A confermare la chiusura è la direzione dell’Azienda ospedaliera universitaria di Careggi, contattata ieri dal nostro giornale: “La Margherita di Careggi sarà in ristrutturazione dal 1° luglio. È stato stanziato mezzo milione di euro per assicurare uno sviluppo nel tempo del parto naturale a Careggi. È questo l’obiettivo dei lavori che la direzione ha previsto per ammodernare e adeguare agli attuali livelli di comfort e sicurezza dell’edificio costruito nel 2008, in base a un progetto per l’epoca molto innovativo”. La direzione, scusandosi “con l’utenza”, assicura “standard assistenziali, per quanto possibile sovrapponibili, nell’edificio della nuova maternità di Careggi, nel quale operano le stesse ostetriche della Margherita, garantendo la medesima impostazione dedicata al rispetto della fisiologia del parto”. Gli interventi, aggiunge Careggi, “si sono resi urgenti a causa delle recenti, ripetute, piogge torrenziali”.