Materia prima festival. Un mese di spettacoli in ’caduta’ libera’

Il teatro come partecipazione al rinnovamento della società, per esplorare l’identità, facilitare l’inclusione e affrontare i tanti temi del vivere contemporaneo. Compresi fallimenti e battute d’arresto.

È per questo che per la dodicesima edizione di Materia Prima Festival, l’associazione Murmuris ha scelto il titolo ’Caduta libera’, in programma dal 1° marzo al 4 aprile, tra il Teatro Cantiere Florida (via Pisana 111R) e altri spazi della città, col contributo del Ministero della Cultura, Regione, Comune di Firenze, Fondazione CR Firenze, Unicoop Firenze.

Gli appuntamenti ruotano attorno ai concetti di crollare, fallire, andare in pezzi e ritrovarsi, "contro la società della performance, per pensare a un mondo nuovo ripartendo dalle ferite e dagli inciampi –, spiegano gli organizzatori di Murmuris –. Perché il teatro è la prova generale della vita, e insieme possiamo rialzarci quando cadiamo, per capire chi vogliamo essere".

Apertura il 1° marzo alle 19 al Cantiere Florida con ’Bidibibodibiboo’: in prima toscana lo spettacolo vincitore agli Ubu 2024 come miglior nuovo testo italiano, di e con Francesco Alberici, traccia un ritratto al vetriolo del mondo del lavoro ai giorni nostri. La chiusura, giovedì 3 e venerdì 4 aprile alle 19, con la compagnia del carcere fiorentino di Sollicciano, che all’interno dell’istituto penitenziario presenterà ’Il Giardino degli incontri’: ultima creazione che prende il nome dallo spazio progettato dall’architetto Giovanni Michelucci per i colloqui tra i detenuti e i loro familiari. Martedì 4 e mercoledì 5 marzo, in tre slot (alle 18, 19,30 e 21), in prima assoluta ’Di cosa parliamo quando parliamo d’amore’: prodotto da Sotterraneo l’adattamento dall’omonimo racconto di Raymond Carver, andrà in scena in abitazioni private, con Claudio Cirri. E ancora, il 6 marzo alle 21 al Cantiere Florida ’Affogo, monologo di Dino Lopardo applaudito agli In-box 2024 che mette in scena senza filtri i meccanismi alla base del bullismo. Tutto il programma su www.materiaprimafestival.com

Olga Mugnaini