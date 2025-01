Paura per il fotografo Massimo Sestini: malore durante immersione in un lago

Trento, 25 gennaio 2025 – Paura per il fotografo pratese di nascita e fiorentino di adozione Massimo Sestini. Ha rischiato infatti di annegare in Trentino, in un lago, dove era in corso un raduno di istruttori subacquei al quale lo stesso Sestini stava partecipando. Il gruppo non ha visto Sestini risalire.

Ha avuto infatti un malore sott’acqua. Non è andato in arresto cardiaco ma ha perso conoscenza. Portato in superficie è stato quindi trasferito all’ospedale Santa Chiara di Trento. E’ accaduto al lago di Lavarone intorno alle 13 di sabato 25 gennaio. Sestini si trova attualmente ricoverato nell’ospedale trentino. Per i soccorsi sono intervenuti i vigili del fuoco di Lavarone e la Croce Rossa degli Altipiani Cimbri. Secondo un primo bollettino, i polmoni di Sestini sono pieni di acqua e sono iniziate le manovre per liberarli. Si trova attualmente in rianimazione.

Noto fotoreporter, Massimo Sestini, 61 anni, ha raccontato molti dei fatti di cronaca più importanti degli ultimi anni in Italia e nel mondo. I suoi primi scoop risalgono alla metà anni Ottanta: da Carlo d’Inghilterra fotografato a Recanati mentre dipinge un acquerello, a Licio Gelli ripreso a Ginevra mentre è portato in carcere, all’attentato al Rapido 904 nella galleria di San Benedetto Val di Sambro. Poi via via tanti altri eventi che hanno segnato il nostro Paese, dalla tragedia della Moby Prince, agli attentati a Falcone e a Borsellino, alla Concordia