Addio a Marcello Pugi, il ricordo dei fiorentini: “La migliore schiacciata della città”

Firenze, 2 gennaio 2024 – In tanti hanno legato almeno un ricordo alla schiacciata del Pugi: chi da piccolo veniva accompagnato dai nonni per fare merenda dopo la scuola, chi si ritrovava di fronte al forno per incontrarsi con gli amici o chi una volta assaggiata la sua schiacciata non ha più potuto farne a meno. Proprio per questo una volta saputo della morte di Marcello Pugi, indiscusso re della schiacciata fiorentina, in tanti hanno voluto esprimere il proprio affetto sui social: “La migliore schiacciata di Firenze. Quando passavo davanti al suo forno si sentiva un profumo da leccarsi i baffi” e ancora “la schiacciata più buona in assoluto! La mia merenda per tanti anni. Ricordo c'era sempre la coda fuori dal negozio e ne sfornavano a ritmo continuo. Condoglianze una gran perdita per Firenze”. Una lunga tradizione che ha fatto innamorare i fiorentini dal lontano 1925, anno in cui fu inaugurato dal padre Lorenzo il primo forno a Campo di Marte. Nel 1951 la bottega fu ereditata da Marcello e dal fratello Gianfranco, entrambi giovanissimi ma desiderosi di continuare l’impresa avviata dal padre. La schiacciata del Pugi, dopo quasi un secolo, è diventata un’istituzione a Firenze.