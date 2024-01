Firenze dice addio al re della schiacciata. E’ morto Marcello Pugi

Firenze, 1 gennaio 2024 – Firenze dice addio al re delle schiacciate. Con la fine del 2023 se n’è andato anche Marcello Pugi, novantenne, conosciuto da tutti in città per i suoi suoi celebri prodotti da forno. Pane, pizza e soprattutto schiacciata.

Aveva iniziato a lavorare insieme al resto della famiglia nel forno che il padre Lorenzo aveva aperto nel 1925. Quando morì, nel 1951, Marcello Pugi decise di proseguire nell’attività. Suo fratello Gianfranco, di pochi anni più grande, si spostò invece in un altro panificio in Via Doni, sempre a nome Pugi. Una tradizione di famiglia proseguita anche dal figlio di Marcello, Lorenzo, che ha un altro negozio in centro, in Piazza San Marco.

Il suo prodotto più noto rimane la famosa schiacciata all’olio, che da Pugi si produce secondo la tradizione.