Impianti sportivi, sprint ai lavori. A San Giusto la gara entro l’anno

Lavori agli impianti sportivi, aspettando il campo di San Giusto, l’amministrazione interviene a Badia a Settimo. La giunta ha approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica per i lavori dell’impianto di proprietà comunale gestito dallo Sporting Arno di Badia a Settimo. L’intervento, che ha un costo complessivo di circa 150mila euro stanziati nella variazione di bilancio approvata dal consiglio comunale, consentirà di installare un sistema a zero emissioni, in grado di garantire un notevole miglioramento ambientale. "Si tratta di un intervento strategico – afferma l’assessore allo Sport e ai Lavori pubblici Salvatore Saltarello –, che unisce sport, sostenibilità e attenzione per il patrimonio pubblico. Investire nella riqualificazione energetica dei nostri impianti significa guardare al futuro, riducendo i consumi e migliorando la qualità dei servizi offerti. Lo Sporting Arno è una struttura importante per il nostro territorio e questo intervento contribuirà a renderla più efficiente, moderna e rispettosa dell’ambiente".

Intanto arriva il dettaglio anche dell’intervento su San Giusto, che diventerà il primo campo cittadino per le partite dello Scandicci. Oggi partiranno le indagini geologiche propedeutiche alla sistemazione delle tribune. Il progetto secondo l’amministrazione dovrebbe essere terminato entro l’autunno, ed entro l’anno è prevista la gara per i lavori. L’obiettivo è tornare a ospitare le partite casalinghe dello Scandicci a cominciare dal campionato26/27. Nel dettaglio allo Sporting Arno i lavori prevedono la ristrutturazione del locale centrale termica che si sono resi necessari per realizzare un intervento di efficientamento energetico all’impianto di produzione di acqua calda sanitaria a servizio degli spogliatoi. Previsti tra l’altro l’adeguamento del generatore termico per il servizio di riscaldamento invernale e l’adeguamento del sistema di trattamento dell’acqua di alimentazione degli impianti tecnologici.

L’obiettivo è quello di ottenere un sostanziale risparmio energetico per la produzione di acqua calda sanitaria, grazie alla sostituzione dell’intero sistema passando da uno alimentato a gas metano a uno nuovo con pompa di calore elettrica ad alta efficienza. L’intervento consentirà anche di migliorare il fabbisogno di acqua calda sanitaria, in modo da assicurarne l’erogazione a tutte le docce presenti negli spogliatoi dell’impianto sportivo.

Fabrizio Morviducci