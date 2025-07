Anziano truffato dal finto tecnico: "Il tubo è rotto, rischia l’esplosione"

Ancora truffe ai danni di persone anziane, inconsapevoli che a suonare il campanello di casa non sempre sono persone amiche ma anche truffatori che abusano della debolezza per poi derubarle. E’ successo nel centro di San Casciano, dove in un’abitazione si è presentata una persona dicendo di dover fare dei controlli perché risultava che ci fosse un tubo rotto e il rischio oltre a un allagamento, poteva esserci anche la possibilità di esplosioni se l’acqua fosse entrata in contatto con la linea elettrica.

Alla domanda dell’inquilino di come sapeva che nell’appartamento ci fosse una perdita, gli è stato risposto che erano stati i vigili a segnalarglielo. A quel punto l’uomo è caduto nella trappola del falso tecnico il quale aveva notato che oltre all’uomo c’era anche la moglie, purtroppo malata, tanto che non si è fatto nessuno scrupolo nel raggirarli e farsi consegnare una certa somma per poi dileguarsi. Una volta resosi conto di essere stato truffato, l’uomo ha chiamato i carabinieri. Per evitare questi spiacevoli episodi la Legione carabinieri Toscana insieme alla Regione Toscana e le locali Stazioni, sta diffondendo un opuscolo con varie accortezze, opuscolo che anche la Stazione carabinieri di San Casciano sta distribuendo. Ecco cosa l’Arma consiglia nel caso simile a quello avvenuto.

Per non cadere in raggiri, spesso è sufficiente prendere alcune precauzioni. Il truffatore per farsi aprire la porta e introdursi nelle case si può presentare in diversi modi. Dicono di essere funzionari delle Poste, di enti di beneficenza, dell’Inps, del Comune/Provincia o delle società energetiche, acqua, gas e talvolta appartenenti alle forze dell’ordine. Bisogna diffidare dalle persone che si spacciano per operatori di enti pubblici e privati che, con la scusa di perdite di gas, rischio inquinamento e radioattività, consigliano di prendere tutti i soldi e gioielli che ci sono in casa, di metterli in una busta e di riporli in frigorifero per "proteggerli". Per qualsiasi dubbio si può comporre il numero unico di emergenze 112.