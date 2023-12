Manifestazione per Salvini a Firenze, le vie interessate: giornata nera per il traffico

Firenze, 2 dicembre 2023 - Domani, domenica 3 dicembre, è in programma una manifestazione con corteo nella zona di Porta a Prato-Stazione Santa Maria Novella-piazza Indipendenza. La manifestazione è per protestare contro l'arrivo di Matteo Salvini e i leader sovranisti europei a Firenze. Il corteo prenderà il via alle 15 da piazzale Vittorio Veneto proseguirà su via Il Prato, via Santa Lucia, via degli Orti Oricellari, via Alamanni, piazza della Stazione, piazza Adua, via Cennini, via Faenza, piazza del Crocifisso, via Dionisi, viale Strozzi, via Ridolfi per concludersi in piazza Indipendenza. Sono possibili disagi alla circolazione e al trasporto pubblico. Per le deviazioni del trasporto pubblico consultare il sito di Autolinee Toscane www.at-bus.it (sezione avvisi).