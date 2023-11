Firenze Antifascista annuncia il corteo contro la convention con Salvini. Insorgono i consiglieri della Lega

Domenica 3 dicembre, giorno in cui si terrà a Firenze, alla Fortezza da Basso, a partire dalle 11, un evento organizzato dal gruppo Identità e democrazia al Parlamento europeo, con il vicepremier Matteo Salvini assieme a leader e rappresentanti dei partiti europei alleati della Lega, Firenze antifascista ha promosso una manifestazione a Porta a Prato alle 15. L’altra sera si è tenuta un’assemblea, al Cpa Firenze sud, "con più di un centinaio di persone - si spiega da Firenze antifascista - in rappresentanza di decine di soggetti sociali del territorio". "Fuori i fascisti da Firenze" si legge in un volantino. "Non possiamo accettare che un gruppo di pericolosi estremisti pensi di minacciare un partito di Governo ed i suoi elettori e di gettare nel caos un’intera città il prossimo week end. Firenze non è il parco giochi di certi facinorosi abituati a vivere nell’illegalità, solo perché questa Amministrazione, e le precedenti, non hanno mai avuto il coraggio politico di sgomberare il Cpa": replicano dalla Lega, il capogruppo in Palazzo Vecchio Federico Bussolin e altri.