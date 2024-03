Manifestazione a Firenze, il corteo in diretta. Studenti in strada, area del consolato blindata

16:50

Area del consolato Usa blindata

Le forze dell'ordine hanno reso inaccessibile a Firenze l'area intorno al consolato statunitense. Alla manifestazione, indetta da Si Cobas e collettivi studenteschi, sono attese almeno mille persone. L'iniziativa è stata organizzata per chiedere la fine della guerra e delle ostilità in Palestina e in risposta alle cariche di polizia dello scorso venerdì 23 febbraio: in quell'occasione la manifestazione pro Palestina doveva concludersi in piazza Ognissanti, ma alcuni gruppi avevano cercato di superare lo sbarramento di polizia per portare la protesta davanti al consolato statunitense.