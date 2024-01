Maltempo in Toscana, scatta una nuova allerta: stavolta per vento forte. Ecco dove

Firenze, 7 gennaio 2024 - Ancora maltempo in Toscana. E scatta una nuova allerta. Questa volta l’avviso per possibili situazioni di rischio riguarda il vento che sarà molto forte con raffiche fino a 60 chilometri all’ora.

Per questo motivo la sala operativa della protezione civile regionale ha emesso un codice giallo in vigore dalle 10 alle 18 di domani 8 gennaio.

Le zone interessate dallo stato di vigilanza sono le aree intorno a Firenze, il Valdarno inferiore fino alla costa, l’area del Bisenzio e dell’Ombrone in provincia di Pistoia. Sono attese raffiche forti nelle pianure esposte, sulla costa e nell’Arcipelago. Per domani previsto mare mosso al largo.

Intanto, per la giornata di oggi 7 gennaio, la protezione civile regionale aveva emesso per la Toscana sempre un codice giallo per rischio idrogeologico (frane e scivolamenti di terra) in tutta la Toscana valido fino alle 8 di oggi; solo per l’area del Bisenzio e dell’Ombrone Pistoiese è anche per rischio idraulico (cioè il rischio di allagamenti dovuti all'incapacità di smaltire l'acqua caduta da parte di fognature e piccoli corsi d'acqua o dai corsi d'acqua più importanti, come torrenti e fiumi).

L’allerta gialla invece per rischio neve per su Valle del Reno, Mugello e Alto Mugello fino alla mezzanotte di domenica, prevista neve oltre i 900 metri da questa notte (ma potrebbe nevicare debolmente già sopra i 700 metri).