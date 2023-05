Le strade martoriate del Mugello. Maltempo, cinquanta frane. Salvati anziani isolati

Firenze, 20 maggio 2023 – In Alto Mugello la situazione resta critica a causa del maltempo. Più o meno nelle stesse ore in cui l’Emilia Romagna iniziava a vivere l’incubo delle inondazioni che hanno provocato migliaia di senzatetto e vittime, anche in quel lembo di Toscana più a est che confina proprio con l’Emilia iniziavano i problemi.

Giani firma lo stato di emergenza

L'intervento del Soccorso Alpino per salvare i due anziani

La pioggia incessante ha provocato smottamenti. Fiumi di fango si sono riversati su alcune strade provinciali sbriciolando l’asfalto, con frazioni e singole case isolate.

Lo sforzo della Protezione Civile in queste ore è massimo, con tanto personale che interviene per alleviare i disagi della popolazione.

"Nuovi sopralluoghi dei tecnici della città metropolitana nell’Alto Mugello – scrive intanto il sindaco della Città Metropolitana Dario Nardella – Il numero delle frane rilevate è salito a circa 50 su tutta la viabilità provinciale. Interessato anche il territorio di Londa. La Protezione Civile ha liberato alcune strade per consentire accesso ai mezzi di soccorso e di utilità pubblica. Dalla prossima settimana inizieranno i primi lavori in somma urgenza sulle strade a partire dalla Strada regionale 302”.

Palazzuolo sul Senio e Marradi, oltre appunto a Londa, sono i tre territori comunali più interessati dalle conseguenze del maltempo. E il salvataggio di persone rimaste isolate continua.

Difficile a questo proposito l’intervento effettuato nel pomeriggio di sabato per il recupero di due persone anziane residenti in zona Ghizzana (località nel comune di Palazzuolo sul Senio) rimasta completamente isolata.

L'evacuazione da parte di elicotteri non è stata possibile a causa del maltempo incessante. È stato tentato l'approccio da due direzioni diverse dalle squadre di tecnici del Soccorso Alpino.

Una delle squadre, una volta raggiunti i due anziani, ha iniziato le operazioni di recupero via terra tra i sentieri distrutti e le frane in movimento. Una terza squadra li ha raggiunti con un mezzo di soccorso nell'ultimo tratta di strada. Le squadre hanno raggiunto i mezzi di soccorso dopo circa 6 km di cammino molto difficoltoso.