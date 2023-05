Maltempo in Mugello, due classi in gita bloccate a Palazzuolo sul Senio

Firenze, 17 maggio 2023 – Preoccupazione per il maltempo in Alto Mugello. Due classi della scuola media Dino Compagni in gita al campo avventura Green Energy Camp di Palazzuolo sul Senio non potranno al momento fare rientro a Firenze, in quanto bloccati a causa dell’alluvione che sta colpendo il Mugello.

Circa 50 studenti, 47 per l’esattezza, e 4 insegnanti stanno per lasciare il campo avventura per raggiungere la palestra di Palazzuolo sul Senio dove passeranno la notte. Lo spostamento dei ragazzi è gestito dalla Protezione civile del comune mugellano, che ha allestito nella palestra delle brandine per la notte. Sempre il comune fornirà alle due classi il cibo necessario.

Il sindaco di Firenze Dario Nardella è in costante contatto con le due classi, la dirigente scolastica della Dino Compagni, il sindaco di Palazzuolo sul Senio Gian Piero Moschetti e la prefettura. Il primo cittadino di Firenze assicura che “gli studenti e gli insegnanti non corrono rischi e passeranno la notte al sicuro nella palestra di Palazzuolo sul Senio”.

"Siamo in costante contatto – assicura Nardella – con la dirigente scolastica e le famiglie”. Il sindaco ringrazia il sindaco Moschetti, la prefettura e la Protezione civile metropolitana in quanto “stanno seguendo con grande attenzione l’evolversi della situazione. Dobbiamo mantenere tutti la calma, siamo tutti al lavoro perché le due scolaresche vengano spostate il prima possibile dal Camp dove si erano recati per la gita scolastica”.