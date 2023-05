Maltempo, treni rallentati o cancellati tra Firenze e Bologna. Sette ore di ritardo per il Lecce-Milano

Prato, 17 maggio 2023 – Ha accumulato un ritardo di sette ore, a causa del maltempo che sta flagellando la Romagna, l'Intercity notte Lecce-Milano. Con 420 minuti di ritardo è segnato sul monitor della stazione Centrale di Milano, dove sarebbe dovuto arrivare alle 7:12. Il treno è partito regolarmente da Lecce, ha viaggiato regolare fino ad Ancona, da cui è ripartito alle 3:14. Ma a causa del maltempo in Romagna è stato deviato da Ancona a Falconara-Terontola-Firenze e ha accumulato ritardo per i rallentamenti tra Prato e Bologna. Poi l’arrivo alla stazione di Bologna con circa 160 passeggeri, ai quali, fanno sapere dalle ferrovie, viene fornita assistenza “con kit”. Al momento “la circolazione - spiegano da Rfi - è sospesa sulle linee Bologna-Rimini, Ferrara-Rimini, Bacino di Ravenna, Porrettana”, è rallentata sempre per il maltempo fra Prato e Bologna, così come sulla linea dell'alta velocità fra Firenze e Bologna.

La circolazione dei treni è sospesa tra Marradi e Faenza. Rallentamenti per l’alta velocità nel tratto Firenze-Bologna e per la linea convenzionale sulla Direttissima Prato-Bologna. La circolazione viene regolata tramite l'utilizzo di un unico binario tra Bologna San Ruffillo e Grizzana. I treni viaggiano con riduzione precauzionale della velocità nel tratto interessato.

Alcuni convogli dell’Alta Velocità sono instradati sulla linea convenzionale via Prato che oggi fermano a Bologna superficie:

• FR 8508 Roma Termini (9:50) - Bergamo (15:00)

• FR 9619 Milano Centrale (9:58) - Napoli Centrale (14:33)

• FR 9630 Napoli Centrale (10:30) - Milano Centrale (14:58)

Alcuni treni Alta Velocità sono stati invece cancellati:

• FR 9626 Roma Termini (10:50) - Torino Porta Nuova (15:10)

• FR 9634 Napoli Centrale (11:30) - Milano Centrale (16:00)

• FR 9627 Milano Centrale (11:58) - Napoli Centrale (16:33)

• FR 9638 Napoli Centrale (12:30) - Milano Centrale (16:58)

• FR 9631 Milano Centrale (13:00) - Napoli Centrale (17:33)

• FR 9641 Torino Porta Nuova (13:50) - Roma Termini (18:10)

Sempre sul fronte dei trasporti, per alleggerire il traffico e facilitare le operazioni di soccorso nelle aree colpite dall’emergenza maltempo, su disposizione della Prefettura di Forlì Cesena, Anas ha temporaneamente istituito il divieto di transito ai mezzi pesanti sulla la strada statale 3 bis Tiberina (E45) tra Sansepolcro (Arezzo) e Ravenna. In alternativa è possibile utilizzare l’autostrada A1. I mezzi pesanti sulla E45 in direzione nord sono deviati con uscita obbligatoria a Sansepolcro e prosecuzione sulla SS73 in direzione Arezzo/A1.