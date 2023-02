Maltempo, cinque scout bloccati dalla neve. Soccorso alpino e vigili del fuoco in azione

Firenze, 26 febbraio 2023 – Paura a San Godenzo, in provincia di Firenze dove cinque scout sono rimasti bloccati a causa del maltempo. Per questo i tecnici della Stazione Monte Falterona, attivati dal TCO (Tecnico di Centrale Operativa del Soccorso Alpino) in turno nella Centrale del 118 di Pistoia, stanno intervenendo nella zona del Rifugio La Castellina, a Castagno D'Andrea (San Godenzo, Firenze). Sul posto anche un'ambulanza del 118 e i vigili del fuoco del comando di Firenze, distaccamento di Borgo San Lorenzo.

L’intervento è iniziato poco dopo mezzogiorno appunto per soccorrere un gruppo di scout colti dalla copiosa nevicata durante un’escursione.

I Vigili del fuoco e il personale del soccorso alpino, hanno raggiunto i cinque ragazzi presso il rifugio e non appena ristorati saranno accompagnati per il rientro a Castagno d'Andrea dove sono attesi dal personale sanitario e dai genitori. L’intervento è in corso.