Maltempo in Toscana: allerta gialla per neve, pioggia e vento. Dove e fino a quando

Firenze, 25 febbraio 2023 - Pioggia e neve caratterizzeranno questo fine settimana invernale. In Toscana per tutta la serata di sabato 25 febbraio sono previste piogge, ma la temperatura resterà ancora abbastanza elevata. A partire dalla notte, ma soprattutto dalle 8 di domenica 26 febbraio raffiche di vento forti in arrivo da nord est si abbatteranno sulla regione, in particolare sull'Appennino, sulla costa livornese e sull'Arcipelago a nord dell'Elba. Su quest'ultimo è previsto anche mare molto mosso e localmente agitato e le temperature si ridurranno rapidamente. La neve scenderà sull'Appennino, a quote via via sempre più basse, anche a 300 metri.

“Saranno colpiti – spiega il meteorologo del Lamma Claudio Tei – soprattutto l’Appennino e le aree che guardano verso l'Emilia Romagna, come Alto Mugello e Alta Valtiberina. Qualche precipitazione nevosa si registrerà anche nelle zone collinari della provincia di Firenze e Siena e sull'Amiata, ma a quote superiori ai 500 metri”. Nella giornata di domenica le temperature scenderanno sotto lo zero sull’Appennino, in particolare sopra i 600 metri, mentre nel resto della Toscana resteranno comunque sopra gli zero gradi.

Da lunedì miglioramento, ma la primavera è ancora lontana

Domenica sarà la giornata più difficile dal punto di vista del meteo. Lunedì il tempo gradualmente migliorerà. Ci saranno deboli nevicate sull'Appennino, il vento da nord est e il freddo continueranno fino a mercoledì, ma con temperature in rialzo. Niente a che vedere, però, con la primavera: cielo coperto e piogge, anche se isolate, caratterizzeranno i prossimi giorni.

Allerta gialla in Toscana

La sala operativa della protezione civile regionale ha emesso un codice giallo per pioggia fino alle 20 di domenica e per neve e vento fino alle 24, sempre di domenica 26 febbraio. Ulteriori dettagli e consigli sui comportamenti da adottare, a seconda del rischio, si trovano all’interno della sezione ‘Allerta meteo’ del sito della Regione Toscana, accessibile da qui.