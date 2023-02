Maltempo in Toscana: arriva il freddo artico. Da domenica brusco calo delle temperature

Freddo in arrivo: l'inverno ritorna

Firenze, 22 febbraio 2023 - Godiamoci queste giornate miti perché il ribaltone meteo è dietro l’angolo. Da domenica prossima una depressione artica dalla Russia scenderà verso l’Italia ad una velocità anomala: in meno di 24 ore, tra sabato sera e domenica sera, le temperature crolleranno di almeno 10 gradi.

“Fino a sabato 25 la situazione resterà invariata: avremo condizioni di alta pressione, con temperature miti ma cieli sempre grigi - fanno sapere dalla sala meteo del Lamma - Da sabato inizierà a fare più freddo. E da domenica la situazione cambierà completamente, con un brusco calo della colonnina di mercurio”. Se sabato “potrà esserci qualche pioggia sparsa”, da “domenica avremo piogge più consistenti sulle zone centro meridionali e su quelle orientali”.

Neve? Sempre da domenica “a quote di montagna e, poi, via via anche a quote collinari. Ci aspettiamo molta neve sul Falterona”. Il freddo dovrebbe poi accompagnarci anche nei primi giorni di marzo. Insomma, per la primavera c’è ancora parecchio da aspettare.