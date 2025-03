Maltempo, criticità in Mugello e persone isolate. Ingenti danni a Sesto Fiorentino. Gli ultimi aggiornamenti

Firenze, 16 marzo 2025 – Mentre Firenze riparte verso una graduale normalità, in provincia permangono ancora criticità, in particolare in Mugello. A fare il punto della situazione con gli ultimi aggiornamenti è la prefettura di Firenze:

- Borgo San Lorenzo, è confermata la parziale riapertura della SR302 e ciò ha determinato la fine dell’isolamento di 120 persone. In seguito a una frana verificatasi nel pomeriggio di sabato 15 marzo risultano isolate 15 persone in località Striano. Il Comune ha preso in carico la situazione e non si registrano criticità; permane l’evacuazione di 12 persone dalla frazione Ronta.

- Lastra a Signa, non più isolate le 500 persone in località Brucianesi: i tecnici Anas hanno ripristinato una corsia della SS67 che risulta transitabile in senso unico alternato;

- Marradi, permane l'isolamento di circa 40 persone. Non si rivelano criticità al momento.

- Ingenti i danni a Sesto Fiorentino, dove si continua a spalare acqua e fango. Domani, lunedì 17 marzo, le scuole d'ogni ordine e grado e i servizi all'infanzia saranno aperti a Sesto Fiorentino. "Eventuali variazioni di orario saranno comunicate direttamente dagli istituti - spiega il Comune -. Si invitano le famiglie a considerare negli spostamenti in auto le possibili modifiche della viabilità, in particolare in centro". Il servizio mensa "è garantito regolarmente con alcune variazioni di menù dovute alle limitazioni operative conseguenti all'allagamento del centro cottura di Qualità&Servizi a Calenzano", dove ci sono stati altri allagamenti.

- A Campi Bisenzio sarà effettuato un intervento sul fiume Fosso Macinante per la verifica dell'argine sinistro che ha riportato cedimenti. Al riguardo il sindaco ha provveduto alla proroga dell'ordinanza di sgombero dei piani interrati.

- A Palazzuolo sul Senio, in seguito a una frana, è riaffiorata una discarica di rifiuti risalente a circa 50 anni fa. La situazione è stata presa in carico dal Comune e dalla Hera Comm Spa.

Intanto il fiume Arno torna stabile nella portata e nel livello. Lo evidenzia il Comune di Firenze. "Alle 9.35 i dati dei tre idrometri di Firenze-Uffizi indicavano un livello stabile e compreso tra i 2,25 e i 2,37 metri (il primo livello di guardia è a tre metri). La portata dell'acqua è di circa 510 metri cubi al secondo", inoltre non ci sono state piogge nelle ultime ore "per quanto registrato dalla rete di monitoraggio". Gli esperti del Centro funzionale regionale prevedono "un generale miglioramento della situazione idraulica in tutti i bacini" e "possibili fenomeni di dissesto idrogeologico dovuti al permanere di una elevata saturazione del suolo". In città sono in corso gli ultimi tre interventi di vuotatura e lavaggi stradali a Rovezzano e Ponte a Ema. Programmate col consorzio di bonifica le verifiche per piccole segnalazioni sul reticolo minore.