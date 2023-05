Maltempo, 30 frane in Alto Mugello. “I ragazzi rimasti bloccati stanno rientrando a Firenze”

Firenze, 18 maggio 2023 – Sono state circa 30 le frane che hanno determinato la chiusura di alcune strade in Alto Mugello. Lo comunica il sindaco di Firenze Dario Nardella che oggi ha fatto un sopralluogo nelle aree più colpite dal maltempo in Toscana, ovvero Marradi e Palazzuolo sul Senio.

“Partite anche le operazioni di evacuazione di alcune persone isolate nel territorio di Marradi con il supporto dei vigili del fuoco”, sottolinea il sindaco Nardella.

Intanto, i 47 studenti e i 4 insegnanti della scuola media 'Dino Compagni' di Firenze ospitati nel Palazzetto dello Sport di Palazzuolo sul Senio, in Alto Mugello, sono stati accompagnati con mezzi, tra l'altro, delle associazioni di assistenza al Passo della Colla. Qui, intorno alle 16, sono saliti su due pulmini per tornare a Firenze. Le operazioni sono seguite anche dalla Protezione civile e dagli operatori della Viabilità della Città Metropolitana di Firenze in collaborazione con le istituzioni, le associazioni di volontariato, le forze dell'ordine e i Vigili del Fuoco.

Con un elicottero dei Vigili del Fuoco di Arezzo, intanto, sono state portate riserve d'acqua dal centro operativo di Marradi nella frazione di Lutirano, ancora isolata. "Ringrazio tutti i soccorritori, Forze dell'Ordine, volontari e operatori del sistema di Protezione Civile e cittadini di Palazzuolo che in queste ore si sono presi cura di loro". Con questo post su Facebook il presidente della Toscana, Eugenio Giani, ha annunciato la fine della disavventura che ha riguardato gli studenti e gli insegnanti della scuola fiorentina che si trovavano in gita al Green Energy Camp, nei boschi dell'Alto Mugello, e a causa del maltempo ieri erano stati evacuati dal campo per essere trasferiti a Palazzuolo sul Senio, comune che era rimasto isolato per le frane.