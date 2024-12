Bove, il tennista Cobolli è il suo amico fraterno: il messaggio sui social dopo il malore

Firenze, 1 dicembre 2024 – “Forza amico mio”. È il messaggio che il tennista Flavio Cobolli, molto unito a Edoardo Bove, ha affidato ai social. Una pagina nera con la scritta e un cuore rosso, il post del campione romano coetaneo e molto amico dell'ex giallorosso dopo la dramamtica vicenda di questo pomeriggio allo stadio Franchi di Firenze, con il centrocampista viola colto da un malore in campo durante la sfida con l’Inter.

Flavio Cobolli (foto Epa/Alex Plavevski)

I due sono amici di lunga data, un’amicizia fraterna, fortissima che risale ai tempi (si parla di quasi dieci anni fa) in cui tutti e due giocavano nelle giovanili della Roma. Poi Cobolli abbandonò il pallone per darsi al tennis, scelta felice visti i risultati che oggi come oggi lo vedono come una delle promesse del tennis azzurro. Ma l’aver lasciato il calcio non ha interrotto il legame con Bove, che per sostenere l’amico tennista è stato in passato anche a Wimbledon a fare il tifo.