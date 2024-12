Bove e il malore in campo, la nota della Fiorentina: “E’ sedato, esclusi danni acuti”

Firenze, 2 dicembre 2024 – “Acf Fiorentina e l’Azienda ospedaliera Universitaria di Careggi comunicano che il calciatore Edoardo Bove, soccorso in campo a seguito della perdita di coscienza occorsa durante la gara Fiorentina-Inter, si trova attualmente in sedazione farmacologico ricoverato in terapia intensiva”. E’ il comunicato ufficiale che la società gigliata e il policlinico di Careggi hanno diffuso in serata dopo il malore di Bove in campo al Franchi.

Lo striscione messo dai tifosi fuori da Careggi

"Il calciatore viola è arrivato stabile dal punto di vista emodinamico presso il pronto soccorso – continua la nota – e i primi accertamenti cardiologici e neurologici effettuati hanno escluso danni acuti a carico del sistema nervoso centrale e del sistema cardiorespiratorio. Bove sarà rivalutato nelle prossime 24 ore”.