L’Organismo toscano per il governo clinico presenta il lavoro. Un bilancio di sei mesi per migliorare la qualità dei servizi

L’Organismo toscano per il governo clinico (Otgc) presenta i risultati degli ultimi sei mesi di lavoro. Lo fa oggi, a Firenze, nell’aula magna del Meyer Health Campus, con un convegno dalle 9 alle 13.30. "L’evento è dedicato a illustrare quanto svolto in questi mesi – spiega il coordinatore dell’Organismo, Stefano Grifoni (foto) – dando voce ai vari professionisti. L’Otgc condivide così con addetti ai lavori, cittadini e istituzioni la realizzazione di indicazioni per le buone pratiche clinico assistenziali, al fine di migliorare la qualità dei servizi e il benessere dei cittadini. Si tratta di un appuntamento periodico, ripetuto due volte l’anno". Ad aprire i lavori sarà il presidente della Regione Eugenio Giani, seguito dagli assessori regionali alla salute e al sociale, Simone Bezzini e Serena Spinelli. Quindi l’introduzione del direttore Sanità, Federico Gelli, e dello stesso Stefano Grifoni, seguiti dagli altri interventi. L’Organismo toscano per il governo clinico è un organo consultivo e tecnico-scientifico della Regione Toscana, istituito per garantire la coerenza delle attività di governo clinico e migliorare la qualità dei servizi sanitari regionali. L’Otgc – che organizza periodicamente convegni e incontri di studio per presentare i risultati del proprio lavoro e favorire il confronto tra gli operatori sanitari e le istituzioni – si avvale anche della collaborazione di vari organismi tecnico-professionali, tra cui il Consiglio sanitario regionale, l’Istituto toscano tumori, l’Organizzazione toscana trapianti, il Centro regionale per il rischio clinico e il Centro sangue.