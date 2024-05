“Maestra, andiamo anche noi ad Atene?”. La finale di Conference si trasforma in un progetto per i bimbi dell’infanzia Mameli

Firenze, 28 maggio 2024 - “Maestra, perchè non saliamo anche noi su quell’aereo per andare ad Atene?”. Emma vorrebbe proprio andare a supportare la Fiorentina durante la finale di Conference. E lo dice con lo stupore dei suoi 3 anni. È davvero bello il progetto svolto all’infanzia Mameli dalle maestre della sezione A Giada Marzi, Simona Parigi e Giuseppina Ferrone. “L’attività nasce per promuovere il senso di appartenenza - spiega la maestra Giada -. Noi diciamo sempre, a scuola, che siamo una squadra. Ci dobbiamo supportare e nessuno deve rimanere indietro. Come i giocatori della Fiorentina lottano per un obiettivo comune, anche noi siamo ‘tutti per uno, uno per tutti’”.

Ecco che i bambini hanno realizzato un bellissimo aereo della Fiorentina in volo verso Atene. Si notano il tricolore e anche il Giglio di Firenze. “Abbiamo ripensato all’esperienza fatta in gita a Palazzo Vecchio - prosegue la maestra -. Firenze è in Italia ed ha una sua squadra del cuore. Di qui l’idea di un lavoro che, prendendo spunto dal grande appuntamento della Viola, spingesse i bambini a riflettere sull’importanza di essere, appunto, una squadra”.

E poi il tema dell’aereo affascina sempre i più piccini. “Alcuni di loro ci sono già saliti e ci hanno raccontato le loro esperienze - sorride la maestra -. Purtroppo ad Atene non possiamo andare, ma ci auguriamo che il nostro piccolo contributo possa portare tanta fortuna alla nostra squadra”.

Ecco i nomi dei bambini della sezione A dell'infanzia Mameli:

Ludovica, Yoshinori, Emma, Raoul, Jacopo, Ilyas, Iris, Edoardo, Brando, Gabriele, Vittoria, Antonella, Cloe, Asia, Dion, Sofia M., Sofia T., Petra, Luca, Mamadou, Livia, Sara.