Nasce il Maca District: Manifattura Tabacchi e Cascine insieme per un quartiere più vivo

Firenze, 16 aprile 2025 - Fare rete e comunità per aprirsi sempre più al territorio. Manifattura Tabacchi punta in alto e aggiunge un’altra tessera al suo ampio e variegato puzzle dando vita al centro commerciale naturale della Manifattura e del parco delle Cascine: il Maca District, questo il nome, avrà come obiettivo l’organizzazione di iniziative comuni nell’ottica di rilanciare tutta l’area. Sì, perchè il nuovo centro commerciale naturale nasce dalla volontà di aprirsi al territorio circostante per rendere il quartiere sempre più vitale, ricco di proposte e attrattivo non solo per i fiorentini, ma anche per i turisti.

L’iniziativa è stata presentata da Jacopo Vicini, assessore al commercio e turismo del Comune di Firenze, Santino Cannamela, presidente Confesercenti Firenze, Filippo Pini, presidente centro commerciale naturale della Manifattura e del parco delle Cascine, e da Michelangelo Giombini, head of product Development & CEO Manifattura.

Già 23 le adesioni alla nuova realtà. Di queste, tre sono al di fuori della factory della Manifattura. Ma la speranza è che presto nuove attività della zona sposino l’idea e si uniscano all’iniziativa. Primi progetti in ponte? “Stiamo lavorando con Palazzo Vecchio per entrare a far parte dell’Estate Fiorentina. Non solo. Ci stiamo anche adoperando per una possibile collaborazione col Firenze Rocks e per un grande evento a giugno, alle Cascine, in occasione della giornata internazionale di yoga. Ecco, vorremmo organizzare all’interno del parco un mini expo di tutto quel che Manifattura offre. Un modo per farci conoscere e far uscire all’esterno le molteplici proposte della factory”, ha evidenziato Pini, titolare della Bottega Biologica, negozio che si trova all’interno dell’ex fabbrica.

Firenze già conta 50 centri commerciali naturali, modelli di promozione del commercio di vicinato che nascono per far vivere i quartieri, per cercare di rispondere allo strapotere del mercato globale ed offrire non solo uno shopping attento e di qualità, ma anche preziose occasioni di incontro e socializzazione. “Tutti insieme possiamo costruire un futuro migliore per il nostro quartiere, che ha tante potenzialità - ha aggiunto Pini -. L’augurio è che altre realtà commerciali, artigianali e culturali della zona si uniscano. Insieme possiamo fare davvero la differenza”. “La nascita di questo centro commerciale naturale è una bellissima notizia, oltre che il segno della capacità di una classe imprenditoriale matura e attenta di cogliere le trasformazioni della nostra città”, ha aggiunto l’assessore Vicini. E Giombini: “Siamo stati fortunati ad attrarre imprenditori dotati di una spiccata visione del futuro. A regime, qui ogni giorno graviteranno 10mila persone: una città nella città. Per questo è fondamentale allargare gli orizzonti e rafforzare giorno dopo giorno la relazione tra Manifattura, quartiere e parco delle Cascine”.

“Bellissimo che un luogo di per sé chiuso voglia contaminare e farsi contaminare da ciò che c’è intorno - ha aggiunto Cannamela -. Questo nuovo centro commerciale naturale nasce con una forte apertura al dialogo col quartiere e, questo, farà la differenza”.

Ecco le prime realtà aderenti: Accademia San Felice, Archivi Sartoriali, Bottega Biologica, Blues Barber, Blend, Bulli e Balene, Cammino Canino, Centro Sport Combattimento, Cool Farm, Divine Estetica, DLF, Fàbera Jewelry, Hiroko, Lostudioesse, Mauna Kea, Noa Ink, Po’sto, Puebco, Opera Prima, Shake Cafè, Superduper, Vivido, ZOO _Hub.