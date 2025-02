Apre un nuovo ristorante alla Manifattura Tabacchi. La riqualificazione prosegue

Quando il gusto è una questione di... Blend. Alla Manifattura Tabacchi ha aperto un nuovo ristorante che fonde sapori e design in un concept innovativo, un viaggio tra gusto ed estetica in un contesto dal respiro cosmopolita. Gli interni old industry si inseriscono perfettamente nel progetto di riqualificazione della Manifattura. Il locale dispone di 100 posti a sedere, con la possibilità di cenare all’aperto durante la bella stagione e una cucina a vista. Il menu è un’esplorazione tra carne, pesce e pizza gourmet, con ingredienti selezionati per qualità ed eccellenza: dai salumi allo stato brado del Casentino al prosciutto Pata Negra Joselito, fino alla manzetta prussiana, il top per chi ama la bistecca alla fiorentina. I secondi di pesce esaltano freschezza e sapore, mentre l’offerta del pranzo è più leggera e smart, ideale per chi desidera un pasto equilibrato senza rinunciare al gusto. Il tutto accompagnato da un’attenta selezione di vini pregiati.

L’inaugurazione ha visto la partecipazione di 600 invitati, tra cui la vicepresidente della Regione Toscana Stefania Saccardi, l’assessora del Comune di Firenze Benedetta Albanese, gli assessori regionali Monia Monni e Andrea Vannucci, l’onorevole Federico Gianassi e l’eurodeputato Dario Nardella. Hanno preso parte all’evento anche gli assessori del Comune di Sesto Fiorentino Damiano Sforzi e Massimiliano Kalmeta.

Blend nasce dall’esperienza di Luca Quercioli e Fulvio Palchetti, imprenditori fiorentini già noti per il primo Blend di Sesto Fiorentino. Con questa nuova apertura, portano a Firenze un ristorante moderno e versatile, ideale per ogni occasione. Dal 4 febbraio, Blend aprirà ufficialmente al pubblico: un nuovo punto di ritrovo per chi ama la buona cucina in un ambiente giovane e internazionale.

