Trovarsi un lupo in giardino: “Aveva in bocca la mia cagnolina, poi l’ha lasciata”

Pontassieve (Fi), 18 aprile 2023 - Ore 19 circa di lunedì 17 aprile. La famiglia è in casa quando sente la cagnolina, un bassotto, lamentarsi fuori dalla porta.

Il video del lupo nel giardino

Apre e la trova tra le fauci di un lupo, proprio sull'aia di casa. Siamo in via Monteloro a Pontassieve.

Il padrone di casa urla, il lupo lascia la presa, la cagnolina scappa tra le braccia del padrone che la porta dentro al sicuro, prende il cellulare e torna sull'uscio a riprendere il lupo che lentamente, senza alcuna paura dell'uomo, se ne va via lungo la strada vicinale.

Dal filmato si vede l'animale che si allontana sulla strada battuta guardandosi intorno con calma. I vasi e la bici mostrano che è proprio a due passi dall'abitazione.

La bassottina sta bene, ha riportato poche ferite perché è stata presa nella parte posteriore e il suo padrone è arrivato prima che potesse essere uccisa.

"Ma ora abbiamo paura - dice Katia, che ha già perso capre e cavalli negli ultimi anni per colpa dei lupi -. Stavolta era ancora giorno ed è arrivato proprio sull'uscio di casa. Qui abitano in tutto 9 bambini che giocano in giardino. Abbiamo timore per loro, per noi e per i nostri animali".

I lupi, dice, sono sempre più vicini e sempre meno intimoriti dall'essere umano. "Non è possibile recintare tutta l'area e non intendiamo farlo - continua -: questa proprietà è della nostra famiglia dal 1600 e mai son successe cose simili. Solo negli ultimi cinque anni abbiamo subito gli attacchi dei lupi, prima al bestiame, ora agli animali da compagnia, sempre più vicino. Qualcuno ci deve tutelare"