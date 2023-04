Torna la paura del lupo: capriolo sbranato sulla pista dell’elisoccorso

Paura ieri mattina a Pontremoli per l’aggressione cruenta – che ha rapidamente fatto il giro dei social – di un lupo ai danni di un capriolo alla pista dell’elisoccorso dell’ospedale di Pontremoli. Da anni ormai c’è una proliferazione di ungulati sul territorio, specialmente cinghiali e caprioli. Immessi decenni orsono a scopo venatorio, complice l’abbandono di tanti terreni impervi e marginali, dove al tempo della mezzadria vi veniva esercitata una agricoltura “eroica”, questi selvatici sono stati oggetto di un’esplosione demografica che ha finito per attirare i grossi carnivori, come il lupo, da sempre presente sull’Appennino, alla costante ricerca di prede. Uno di questi, ieri appunto, si è spinto fino nei pressi dell’elisoccorso, nelle vicinanze dell’ospedale di Pontremoli, dove ha sferrato l’attacco. Il nosocomio, che si trova alla parte estrema della città a fianco della nazionale 62 della Cisa, praticamente confina con la campagna e vaste aree boscate. Il predatore è scattato ghermendo il capriolo: la gente nella zona ha iniziato a urlare “C’è il lupo! C’è il lupo!“.

Così anche altre persone, che arrivavano dalla strada conduce al pronto soccorso, hanno volto lo sguardo in fondo alla pista dove il capriolo stava soccombendo. A quel punto il lupo ha mollato la presa ma il capriolo aveva già ricevuto dei morsi fatali ed è morto sul mezzo con cui veniva trasferito d’urgenza al Vega Rob Soccorso, dove viene portata la selvaggina ferita, nei pressi di Viareggio. Questo attacco da parte di un grande carnivoro selvatico, a non molta distanza dal centro abitato, riporta all’attenzione dell’opinione pubblica, la non più rinviabile problematica della difficile convivenza fra uomo e grandi carnivori, che si è proprio acuita qualche giorno fa con la morte di un giovane podista nei boschi del Trentino vittima dell’attacco da parte di un orso.