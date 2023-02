Lupi in Toscana, la mappa degli avvistamenti. L'esperto: “Ecco perché si avvicinano alle città”

Firenze, 22 febbraio 2023 - In Toscana sono sempre più frequenti gli avvistamenti di lupi anche vicino alle aree antropizzate e questo, al netto del già grave problema dei continui attacchi cui è soggetto il bestiame con danno per gli allevatori e ricadute sulla filiera zootecnica e casearia, preoccupa anche i comuni cittadini. Vuoi per l’emergere di segnalazioni di attacchi anche agli animali d’affezione (gatti e cani), vuoi perché il lupo, piaccia o non piaccia, è un predatore, e da tale giustamente si comporta: insomma, il pensiero di incontrare un branco di lupi mentre si fanno due passi nella campagna accanto al paesello, legittimamente intimorisce. Giusto per citare qualche caso di cronaca, tra i più recenti, settimana scorsa sono stati avvistati lupi a pochi passi dal liceo Gobetti Volta di Bagno a Ripoli, ieri alle porte di Lucca, lo scorso mese a Pieve al Toppo, frazione tra Arezzo e Civitella in Val di Chiana. Ma quello dell’avvicinamento alle case è un fenomeno che sta davvero incrementando o è effetto dell’esposizione mediatica? Quali sono i numeri reali in Toscana? “I dati specifici per la Regione Toscana risalgono al 2016, con l’ultimo monitoraggio sul campo, per il quale la Regione Toscana aveva...