Luglio bambino al parco del Neto. Tra letture, giochi e spettacoli

La tappa calenzanese di ’Luglio bambino metropolitano’ approderà, oggi pomeriggio alle 18, al parco del Neto con l’iniziativa, destinata a un pubblico di bambini dai 3 ai 6 anni, ’Lettori attori. Tutti in scena tra le pagine di un libro’, spettacolo interattivo a cura di Fondazione Accademia dei Perseveranti nel quale i piccoli spettatori saranno guidati in un magico viaggio nella fantasia con la lettura animata, vestita e colorata di alcuni classici della letteratura dell’infanzia. Venerdì 4, sempre alle 18, il festival sarà ancora al parco del Neto per un’iniziativa pensata per piccoli fino ai 3 anni: ’Chi ha rubato il mare?’ a cura di Erewhon Teatro, letture sceniche dai racconti ’Quel pirata di mia madre’ e ’Guizzino’. Al termine gioco collettivo. Le due date rientrano nel calendario di ’Calenzano Estate 2025’, manifestazione estiva in programma fino al 7 agosto che, il prossimo giovedì, proporrà un evento particolare: il primo degli appuntamenti del ciclo ’Omaggio a Francesco Nuti per i 70 anni dalla nascita raccontato dai protagonisti dei suoi film’. Mattatrice della serata, alle 21,15 nel suggestivo Giardino del Castello, l’attrice Edy Angelillo intervistata dal giornalista Federico Berti. Il giorno dopo, invece, appuntamento per bambini (5-11 anni) nell’ambito delle Notti dell’Archeologia con una caccia al tesoro per le vie del borgo di Calenzano (massimo 20 partecipanti), prenotazione obbligatoria via e-mail a [email protected].

S.N.