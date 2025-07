Al via le notti al museo per bambini. Prima serata con la Disney Music

Al via le “notti al museo“. Al Palazzo delle Esposizioni di Lucca, ogni giovedì sera del mese di luglio, Artebambini creerà eventi dedicati con visite e laboratori. Dalle 20,30 alle 22, bambine e bambini potranno partecipare ad iniziative nel contesto della mostra “Il mito tra sacro e profano nelle opere e nei sogni di Elio Lutri e Stefano Carlo Vecoli”, a cura di Riccarda Bernacchi, in corso fino a domenica 3 agosto.

Questo giovedì, 3 luglio, alle 20,30, nell’auditorium del palazzo, aperto a tutti, ci sarà “Disney Music Collection“, un medley delle più celebri colonne sonore Disney interpretato dal “Coro da Favola”, formato da studenti Jam Academy diretti dal Maestro Pietro Matteoli. Per informazioni e prenotazioni chiamare il numero 333/9676264; ingresso 5 euro a bambino, gratuito per gli adulti accompagnatori.

In mostra al Palazzo ci sono le opere del lucchese Elio Lutri, ingegnere, docente, viaggiatore, sognatore ed artista, come lui stesso si definisce e dello scrittore, architetto e pittore viareggino Stefano Carlo Vecoli, le cui opere sono state esposte in personali e collettive, in Toscana e in Italia. La mostra, con un corpus di oltre 50 opere, racconta dell’incontro, avvenuto in età matura, di Elio Lutri e Stefano Vecoli: un ingegnere e un architetto, che hanno conosciuto l’arte in maniera personale, scoprendola come mezzo espressivo della propria visione del mondo. Il racconto espositivo si snoda ponendo al centro la narrazione dei miti, di ieri di oggi, espressi per immagini.

L’esposizione, che rientra nel calendario delle mostre realizzate al Palazzo delle Esposizioni di Lucca, in piazza San Martino 7, organizzate dalla Fondazione Banca del Monte di Lucca e dalla Fondazione Lucca Sviluppo, proseguirà con ingresso libero fino a domenica 3 agosto 2025, dal martedì alla domenica dalle 15 alle 19.

Artebambini è un ente di formazione e una casa editrice con oltre trent’anni di esperienza nel settore della formazione e dell’educazione. Lo staff Artebambini è composto da persone qualificate per operare in tutti i contesti educativi attraverso la conduzione di laboratori che si ispirano ai principi della pedagogia attiva. Lo scorso 26 giugno una giornata speciale ha concluso un anno di arte, gioco e cultura dedicato ai più piccoli, realizzato appunto da Artebambini, che ha visto grande interesse e partecipazione.