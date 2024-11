“La zia di Forlì” e il fenomeno Lucilla: la fatina dei bambini all'outlet di Barberino, che folla

Barberino del Mugello (Firenze), 17 novembre 2024 – “La zia di Forlì” ha superato il pubblico dei bambini ed è diventata un video meme che anche i grandi ormai cantano. E per la visita di Lucilla, la beniamina dei bambini, all’outlet di Barberino nella giornata di sabato 16 novembre c’era la folla delle grandi occasioni. Tutto per salutare un vero e proprio fenomeno del web.

Le canzoni di Lucilla, semplici e particolarmente orecchiabili, disegnate sui bambini dai due ai cinque anni, spopolano su youtube e Instagram. E all’outlet di Barberino il suo arrivo, in una giornata di sole, ha fatto registrare il tutto esaurito. Con tante famiglie che fin dalla mattina si sono messe in coda con i pargoli per lo show.

Sono tante le date di Lucilla in tutta Italia. Si esibisce nei centri commerciali, negli outlet ma anche nei teatri. E il 7 dicembre tornerà in Toscana, a Cascina, in provincia di Pisa, alla Città del Teatro per una data del suo tour. Con biglietti che arrivano a costare fino a 36 euro. E il tormentone “La zia di Forlì”, peraltro vecchio di due anni, negli ultimi tempi è diventato un video meme con tante parodie. L’outlet di Barberino intanto prosegue con i suoi appuntamenti.

Domenica 17 dicembre dalle 15.30 alle 18.30, prima dell’accensione del grande albero di Natale, andrà in scena una spettacolare animazione con un pianoforte gigante. Tutti potranno cimentarsi in passeggiate musicali sul pianoforte a pavimento più grande al mondo, dove ballerini professionisti suoneranno canzoni con musiche natalizie.