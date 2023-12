"Empoli Città del Natale". Numeri record per le feste

Empoli, 7 dicembre 2023 – Un Ponte dell’Immacolata tutto da vivere; Empoli Città del Natale si prepara ad accogliere visitatori da tutta Italia. Sono 600 le persone che raggiungeranno la “capitale natalizia della Toscana“ nel prossimo weekend tramite gite organizzate. "Almeno 100 i pullman prenotati – fa sapere Eros Condelli, presidente di Confesercenti Empolese Valdelsa – E tutti in arrivo da fuori regione. Si tratta di arrivi diffusi da tutta Italia, numeri quadruplicati rispetto all’anno scorso. Il target di riferimento? Le famiglie, che a Empoli passano tutta la giornata. Ecco il valore aggiunto di questa edizione della manifestazione. Continuare a crescere e a migliorare le proposte con un’offerta a misura di bambino, di famiglia. Non ci si annoia a trascorrere un intero weekend a Empoli; si va oltre il classico mercatino natalizio. C’è intrattenimento per i grandi ma anche e soprattutto per i più piccoli".

È ancora presto per stilare un bilancio, i dati per il report finale sono in fase di analisi, "ma gli hotel convenzionati – sottolinea Condelli – hanno registrato il tutto esaurito per questo Ponte. Da Montecatini abbiamo quattro strutture in sold out che porteranno visitatori alla Città del Natale e anche l’hotel Da Vinci di Sovigliana è un punto di riferimento in questo senso".

È un 8 dicembre che promette bene, "queste settimane sono andate oltre le più rosee aspettative – aggiunge Gianluca D’Alessio responsabile Confesercenti – Il ponte cade bene, con un finesettimana denso di attività. Empoli darà il meglio di sé con luminarie, winter park, trenino, mercatini, tutte le attrazioni aperte. Una tre giorni perfetta per entrare nel vivo dell’acquisto del regalo. Ad incentivare lo shopping, finalmente, l’arrivo della vera stagione invernale".

"Si apre così ufficialmente il periodo più importante dell’anno per il commercio – aggiunge, ancora, Condelli – E si intravede l’opportunità di fare buoni affari in centro. L’ ago della bilancia resta il meteo. In tempo di crisi il Natale per i commercianti non è più la ciliegina sulla torta di un anno di lavoro, ma la bombola di ossigeno per ricaricare le batterie e cogliere l’occasione di farsi conoscere dai nuovi visitatori. Che sono tanti; parliamo di un milione di persone (questo l’obiettivo) che potrebbero gravitare intorno alle nostre attività".

Ma torniamo alla giornata di domani; il cuore dell’8 dicembre a Empoli batte a ritmo di musica con una serie di eventi di intrattenimento fuori programma che andranno ad impreziosire ancora di più il calendario. Cornice degli appuntamenti dell’Immacolata, piazza Farinata degli Uberti dove si esibirà dalle 17 alle 19 un duo violino e pianoforte: musica classica natalizia che trasporterà il pubblico in un’atmosfera davvero suggestiva. Il 9, ospite speciale il coro Gospel Vocal Blue Trains, mentre il 10 il Natale è a ritmo swing. Musica in piazza ad ingresso gratuito che andrà ad aggiungersi alle parate con spettacolo, in partenza dal palco di piazza della Vittoria, alle 17,15 e alle 18,30.