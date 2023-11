A Empoli si riaccendono le luci: torna la Città del Natale

Empoli, 17 novembre 2023 – Torna, dopo il successo dello scorso anno, Empoli Città del Natale, l'attesa kermesse che dal 18 novembre al 7 gennaio 2024, renderà la cittadina toscana un punto di riferimento delle festività invernali. Oltre ad ammirare le spettacolari installazioni luminose sui palazzi del centro storico, i visitatori potranno immergersi nel magico regno di Babbo Natale e ammirare la ghianda luminosa più grande d'Italia.

Tante le novità di questa edizione, la Casa delle principesse e dei supereroi, in cui i bambini potranno dedicarsi ad attività in compagnia dei loro idoli delle più famose fiabe e cartoni animati, e la Parata di Natale, dove nei giorni festivi Empolino, mascotte ufficiale della manifestazione, insieme a un'allegra banda di musicisti, sarà protagonista di un'incursione musicale nelle vie del centro.

L'evento, ha evidenziato la sindaca di Empoli Brenda Barnini, ''cresce ogni anno nei numeri e nella capacità di far arrivare nella nostra città, migliaia di persone in poche settimane. Sono sicura che questo grande appuntamento che abbiamo saputo far nascere e crescere in questi anni diventerà sempre più un punto di riferimento nazionale''.