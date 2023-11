Mercatini di Natale, gli appuntamenti in Toscana

Firenze, 15 novembre 2023 – I mercatini di Natale sono appuntamenti irrinunciabili per aggiungere magia al periodo più scintillante dell’anno. In Toscana sono tanti gli appuntamenti, dove fare acquisti e respirare l’atmosfera delle feste, da novembre a gennaio. Eccone alcuni pronti ad invadere la nostra regione. A Firenze torna Weihnachtsmarkt, il mercatino “tedesco” in piazza Santa Croce. Dal 18 novembre al 17 dicembre tra le tipiche casette di legno tirolesi si può trovare di tutto, tra luci e colori. Tante le idee per i regali, leccornie da gustare, giocattoli, vin brulè, wurstel e crauti, dolci e il meglio dell’artigianato.

A Empoli l’appuntamento è con la Città del Natale. Dalle ore 10 alle 20, nei mesi di novembre (il 18, 19, 25 e 26) e dicembre (2, 3, 8, 9, 10, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 24) contornato dalla centrale e simbolica Piazza della Vittoria, si tiene lo speciale Mercatino di Natale. È d’obbligo una piacevole e serena passeggiata tra gli stand di prodotti gastronomici e artigianali tipici, con in mano una scottante cioccolata calda. Di fatto, tra gli stand i visitatori scopriranno una vasta e ottima offerta culinaria, sia italiana che internazionale, affianco a bancarelle cariche di articoli unici e personalizzati, perfetti per ogni tipo di gusto e regalo, soprattutto quelli pensati all’ultimo momento: prodotti artigianali, oggettistica natalizia, tovagliati e molto altro ancora da scoprire. L’evento dei mercatini tradizionali, incentrato nella promozione del “fatto a mano” locale e del buon cibo, si pone l’obiettivo di regalare ai visitatori e ai cittadini un’esperienza suggestiva e memorabile, per condividere momenti di festa.

La magia del Natale di Arezzo torna in piazza Grande. Da sabato 18 novembre torna il più grande e originale Mercato Tirolese Italiano. La grande novità dell’ottava edizione è il Villaggio Tirolese che si allunga e resterà aperto fino a lunedì 1 gennaio. I Mercatini di Natale si trovano nella splendida location di piazza Grande ad Arezzo e saranno aperti dal giovedì alla domenica. Il più grande Villaggio Tirolese d’Italia può vantare espositori tipici dal Tirolo, dall’Austria e dalla Germania, con il meglio delle produzione artigianali locali.

Il 2 e 3 dicembre l’appuntamento è col mercato di Natale in piazza del Campo a Siena. Tanti gli espositori che da Siena, dalla Toscana come dall’Italia espongono le eccellenze agroalimentari, enologiche, artistiche ed artigianali. E non manca un occhio alla solidarietà. Il Paniere delle Eccellenze è disponibile presso le delegazioni di Firenze, Prato Pistoia e Massa Carrara ( ant.it) e presso il Merc’ant, mercatino di Natale di Ant che si svolgerà dal 7 al 10 dicembre presso la provincia di Prato nel palazzo Buonamici in via Ricasoli a Prato.

A Fucecchio l’appuntamento è con Natalia, il paese di Babbo Natale, manifestazione a cura dell'associazione Madonna delle Cinque Vie in collaborazione con la Contrada Porta Raimonda. Sei appuntamenti al Parco Corsini nei giorni 3, 8, 9, 10, 17 dicembre e 6 gennaio (dalle ore 10 alle 18), dedicati a grandi e piccoli, per assaporare la magia del Natale. Non un semplice villaggio di Natale ma un evento interattivo dove elfi, folletti, personaggi Disney, laboratori e spettacoli musicali attenderanno i piccoli ospiti in un'atmosfera davvero magica. Tra le attrazioni principali saranno presenti la casa di Babbo Natale, la merenda con Babbo Natale, il Grinch e la sua casa, lo spettacolo delle principesse Disney, Willy Wonka e il suo laboratorio, la bottega di Pinocchio, il pozzo dei desideri, la Elf Club House e la parata di Babbo Natale.

Dal 18 novembre al 7 gennaio la Fortezza medievale di Montepulciano, ospita il “Castello di Babbo Natale”. I visitatori potranno scoprire dove vive Babbo Natale con i suoi elfi, potranno visitare la cucina magica, le camerette degli elfi, il giardino d’inverno dove si riposano le renne, salire sulla magica slitta, e poi la mitica stanza del trono, dove poter incontrare il padrone di casa, il “vero” Babbo Natale, per poi imbucare la propria letterina nel marchingegno fatato. Nel giardino del Castello sarà possibile fare un giro sui docili pony oppure gustare una ricca offerta di street food con specialità dolci e salate, all’interno dell’area attrezzata e coperta.

La Fabbrica di Babbo Natale a Pisa apre i battenti dal 7 al 17 dicembre. Presso gli Arsenali Repubblicani a Pisa i bambini potranno visitare il luogo dove i folletti preparano i giocattoli che Babbo Natale dovrà consegnare a tutti i bambini del mondo, potranno realizzare con le proprie mani, magnifici giocattoli e moltissime idee regalo. Inoltre potranno divertirsi a scrivere ed imbucare la Letterina direttamente nell’ufficio postale di Babbo Natale, assistere a spettacoli di magia oltre che a teatrino dei burattini, saranno presenti anche natalizi trucca-bimbi. Per finire non potrà mancare la casa meravigliosa ed accogliente di Babbo Natale, una scenografia unica che immergerà ogni bambino e perché no anche i più grandi nell’atmosfera del Natale.

Maurizio Costanzo