Lo Scudo che stanga i bus. Prime multe all’orizzonte

Il numero esatto si conoscerà solo una volta che i verbali saranno stati inviati. Ma uno dei primi effetti dello scudo verde si nota già. E riguarda i bus turistici ’illegali’: più multe a chi non paga il ticket d’ingresso. La stima raccolta dalla Control Room durante il periodo di monitoraggio (senza varchi attivi): almeno il 50% dei passaggi non consentiti sotto le porte telematiche che vietano l’ingresso ai mezzi Euro 0 ed Euro 1 a benzina ed Euro 0 ed Euro 1 diesel, sono stati di bus turistici che non pagavano il biglietto d’ingresso. Per questo in Comune si aspettano di inviare sanzioni salate alle fine dell’estate: più di 1000 euro per quelle compagnie che sono entrate senza pagare il biglietto e il cui passaggio è stato registrato dalla ztl ambientale. Il sistema era già finito nel mirino del Comune che, nei mesi scorsi, aveva anche presentato anche una segnalazione in procura. La richiesta: far luce sull’eventuale esistenza di una rete organizzata dietro l’ingresso senza regole dei torpedoni in città, visto che, in base alle stime almeno il 15% non tirava fuori un euro.

Le 77 telecamere dello scudo oggi dovrebbero essere in grado di smontare e individuare ogni ingresso non coperto dal pagamento della tariffa. Non risultano invece, al momento, automobilisti indisciplinati o all’oscuro delle regole: finora lo scudo non ha mietuto vittime, almeno in grandi numeri. Intanto la Control Room marca stretto i 340 autobus di compagnie che hanno sede soprattutto a Firenze o in tutta la Toscana e si occupano del trasporto-navetta dei turisti: per gli outlet, per il servizio di transfer agli hotel o per spostamenti su percorsi predefiniti, anche se non di linea.

"All’interno del mezzo – spiegano i responsabili di Sas, dalla Control Room – hanno installato l’unità di bordo fornita dal Comune". In pratica una sorta di Gps che traccia in tempo reale i loro spostamenti per assicurarsi che siano leciti e rispettino i termini di ingaggio del ticket. Tutto pattuito con i titolari delle compagnie, visto che a guadagnarci sono in due. "Hanno sottoscritto un abbonamento con il Comune – spiegano – che prevede l’unità a bordo in cambio di una sorta di sconto sul ticket". Chi invece non può essere monitorato sono i torpedoni che pagano la tariffa piena. La stima è di circa una sessantina al giorno in ingresso in tutta la città. A loro penserà lo Scudo Verde e i controlli della Municipale che, nei prossimi giorni, saranno intensificati per controllare la correttezza delle zone di sbarco.

