Live all’Ultravox. Domani tocca al Solito Dandy

Arriva all’Ultravox un artista unico nel suo genere. Domani, alle 21, calca il palco del Prato della Tinaia Il Solito Dandy, che ha raggiunto il grande pubblico grazie all’edizione 2023 di X Factor. Qui il cantautore torinese presenta il suo ultimo album ‘Sesinepa’ in un concerto completamente gratuito. Il disco si ispira al ‘Ceci n’est pas’ dell’arte surrealista in generale e di René Magritte in particolare, in cui i brani compaiono come una sequenza di tracce fuori dal mainstream, ma assolutamente orecchiabili, come il singolo up-tempo che lo ha anticipato, ‘Franca’, ricolmo di immagini paradossali. E subito dopo i brani surreali del cantautore torinese, spazio a Willy Dj per concludere con un po’ di dance. Una serata che conferma la voglia di estate dello spazio Ultravox dopo l’inaugurazione della scorsa settimana con gli Hso e che vedrà ancora tanti appuntamenti.

Tutto da ballare il live di Elasi, venerdì 30 maggio, seguito sabato 31 da quello di Anna Castiglia, cantautrice che si è aggiudicata l’ultima edizione del concorso Musicultura. E ancora, sabato 7 giugno la patchanka degli España Circo Este, martedì 10 giugno il rock iconoclasta di Giorgio Canali, sabato 14 le cover Led Zeppelin dei Norge, martedì 17 il rock al femminile di Lamante, martedì 24 gli ineffabili Cecco e Cipo. In arrivo Fabio Celenza (5 luglio), Tre Allegri Ragazzi Morti (10 luglio), 99 Posse (17 luglio), Maurizio Carucci (18 luglio)… Dimenticato qualcosa? Il College Clash, concorso per giovani band che ha infiammato la scorsa estate di Ultravox. E che torna dal 28 maggio. Programma completo sul sito ufficiale www.ultravoxfirenze.it e sui canali social.