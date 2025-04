Sversamento di liquido in strada, viali bloccati a Firenze. Cosa è successo

Firenze, 3 aprile 2025 – Traffico in tilt sui viali a Firenze a causa della perdita di materiale da un mezzo pesante tra viale Strozzi e viale Lavagnini. E’ successo quando erano da poco passate le 9, orario di punta per la viabilità fiorentina. Per consentire le operazioni di rimozione, le macchine sono state dirottate su una sola corsia.

Tanto è bastato per mandare in tilt il traffico, che risulta bloccato fin da via del Sansovino, all’altezza dell’Isolotto. Molti automobilisti stanno segnalando i disagi sui social. I tempi di percorrenza da ponte alla Vittoria a viale Lavagnini, solitamente molto lunghi a quest’ora del mattino, si sono inevitabilmente dilatati. Risultano bloccate o comunque particolarmente congestionate anche le vie limitrofe.

Notizia in aggiornamento