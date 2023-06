L’invasione delle supermodelle Pitti Uomo e LuisaViaRoma accendono la notte al Piazzale

di Eva Desiderio

Volo Air France da Parigi per Firenze di ieri sera, poco dopo le 17carico di modelle, capitanate dalla supertop Karen Elson. Mentre alla Fortezza ha preso vita un Pitti Uomo 104 che si annuncia d’eccezione per pubblico e qualità di proposte, le top model del momento e alcune celebri veterane arrivano a Firenze per la sfilata di stasera al piazzale Michelangelo per LuisaViaRoma, curata da Edward Enninful su incarico di Andrea Panconesi che ha fortemente voluto questo evento niente affatto collaterale al salone per l’abbigliamento maschile che è sempre più internazionale. Per quattro giorni Firenze al centro del mondo del fashion con un ciclone di eventi e 825 marchi in bella mostra alla Fortezza con le collezioni dell’estate 2024, col Pitti People che sciama e fa le vasche intorno all’installazione della Statua della Libertà sul piazzale della Fortezza (nella foto).

Entusiasmo per l’installazione a tutto divertimento voluta da Husky con Saverio Moschillo e la figlia Alessandra Moschillo all’inizio del Padiglione Medici: un mare di palline di plastica nere, portato in fiera da Balloon Museum per lanciare una interessante caspsule del marchio Husky prodotto e distribuito da Moschillo che dice che ha voluto "mischiare la moda con la Pop Art". Perchè il tema del salone è il gioco e la scommessa di far tornare ancora di più vincente il Made in Italy. Di questo si è parlato durante l’inaugurazione ufficiale alla Sala della Scherma col sindaco Dario Nardella che ha annunciato per il 15 luglio l’avvio dei lavori per il Padiglione Belfiore della Fortezza, 800 giorni di impegno per 26 milioni di euro di investimenti, "per fare ancora più bello e funzionale il polo fieristico più bello del mondo", come ha detto Nardella.

"Be Florentine" invece si chiama la due giorni di eventi e feste promossa da Rinascente per raccontare la fine dei lavori di restyling del palazzo di piazza della Repubblica. L’ad Pierluigi Cocchini stima intorno ai 40 milioni di euro il fatturato dello store di Firenze.

Esposizioni di cappelli della maison Doria 1905 alla Gioielleria Cassetti con la personalizzazione dell’artista Andrea Bianconi, alla Socierìtà Canottieri Firenze aperitivo, dj set e after party per la collezione di Gianni Lupo, Da Paszkowski ancora calici in alto per Red, con l’evento Red Sox Appeal. Cena di gala e appuntamento imperdibile per stampa e buyer internazionali da Brunello Cucinelli che ha festeggiato una collezione moderna e bella al Chiostro del Convento di Santa Maria Novella.