Le donne in fiore di Luisa Beccaria per sostenere ’Corri la vita’

Modelle per un giorno, anche mamme e figlie. Ma soprattutto fanciulle in fiore che da sempre ispirano le collezioni di Luisa Beccaria, romantica stilista milanese per la prima volta in passerella a Firenze, nel primo giorno di Pitti, nel giardino Frescobaldi in via Santo Spirito per i progetti benefici di Corri la Vita, la onlus fondata da Bona Frescobaldi e ora presieduta da Eleonora Frescobaldi. "Sono orgogliosa di questo invito" dice Luisa nel backstage. Sulla passerella dunque tante amiche o figlie di amiche. Ci sono Lisa Hompes Federica Giusti e la figlia Maddalena Chloe Orlando, nipote di Sibilla della Gherardesca, Angela Brandys, Benedetta e Elena Poccianti, Lucrezia Signorelli, Olivia Monti con figlia Assia, Sofia Maresca, Vanessa Zoppas con le figlie Albertina, Bianca e Fiamma Moretti, Bianca Calvani figlia dell’attore Luca, Maria Ciompi, Maddalena Poccianti, Vivia Becagli, Livia Manetti, Matilde Pitzianti, Elena Lombardo, figlia di Mafalda di Savoia Aosta, Selvaggia Corsi, Vita Bolza, Patrizia Tyfaniuk, Lucrezia Gondi con la figlia Fiammetta, Caterina Napoleone, Ginevra Olivetti Rason con la figlia Olimpia, Francesca Carone, Olimpia Rimbotti, Drusa Carrassi del Villar, Zara Boatto, figlia Fiona Corsini, Tatiana del Balzo con le figlie Audry e Rebeca, Patricia Du Reau con le figlie Charlotte e Vivia Nencini, Lucrezia Galli, Fabiola di San Giuliano, Marie Alba Arnstad Trondsen, Federica e Fiammetta Folonari, Isotta Fanfani, Maria Livia Giusti, Bianca Funaro, Mariangela Rossi di Montelera con la figlia Delfina, Camilla Rossi di Montelera, Thea Gaggia, Assia Barbolani, Sofia Parri, Lorenza Arganini figlia di Dianora Frescobaldi, Isabella Balduino, Livia Petochi, Altea Patrizi.

Eva Desiderio