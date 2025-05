Il musical improvvisato. I Bugiardini al Puccini

FIRENZESembra l’apertura di un musical come tanti altri: il buio in sala, la musica che inizia il suo ritmo incessante, le luci che si alzano. L’atmosfera si fa elettrica, i ballerini prendono posto e gli attori guadagnano il palco. Sembra davvero l’inizio di un musical come tutti gli altri. Sembra. Ma non lo è. Al Teatro Puccini, domani (ore 21) torna ’B.L.U.E. Il musical completamente improvvisato’, uno spettacolo unico nel suo genere portato in scena dalla compagnia ’I Bugiardini’. Si tratta di un musical ispirato alle atmosfere, alla musica e alla narrazione tipica dei musical di Broadway. È questa la magia dell’improvvisazione: grazie ai suggerimenti del pubblico gli attori in scena realizzeranno un musical unico e irripetibile. Non ci sarà mai un’altra replica simile. La storia, le battute, le canzoni, le musiche e persino le coreografie saranno ideate sul momento dagli attori e dai musicisti che li accompagneranno dal vivo, con risultati ogni volta sorprendenti ed esilaranti. Questo singolare mix tra musical, spontaneità e comicità ha ottenuto un grande successo di pubblico registrando il sold out in ogni teatro. Il musical improvvisato è un genere molto diffuso e affermato nei paesi anglosassoni. I Bugiardini, forti di una lunga esperienza nel campo dell’improvvisazione teatrale, hanno deciso di raccogliere in Italia la funambolica sfida di essere contemporaneamente attori, cantanti, compositori e ballerini.