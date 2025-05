Associazioni sportive in difficoltà: "In bilancio fondi per 165mila euro"

Sette impianti sportivi, uno in ognuna delle principali frazioni grevigiane, 22 società sportive, 165mila euro di finanziamento della loro attività nel 2025 a favore delle associazioni che gestiscono gli impianti e realizzano progetti in particolare a favore della disabilità e delle fasce più deboli della popolazione. Sono i numeri dello sport a Greve, settore nel quale la giunta Sottani continua a investire. Come spiega l’assessore allo Sport Paolo Tepsich.

Quale valore ha lo sport nel territorio grevigiano?

"Abbiamo un’offerta tra le più ampie e diversificate a livello regionale, specie se comparate ad un Comune di piccole dimensioni come il nostro. Si va dalle arti marziali al ciclismo, passando per il tennis, la pallavolo, la danza, la podistica, il baseball, il triathlon fino ad arrivare al calcio. Oggi arriviamo a contare più di un migliaio atleti e appassionati iscritti che portano avanti con costanza le discipline preferite, con una età che varia dai 4 agli 80 anni".

Qual è l’impegno finanziario del Comune?

"Che lo sport sia una voce rilevante nel nostro bilancio lo dice la cifra complessiva dei contributi stanziati per le associazioni che quest’anno è salita a 165mila euro".

Perché questo impegno, anche economico?

"Crediamo che lo sport sia un’indispensabile palestra di esperienze, uno strumento che migliori la qualità della vita di tutta la comunità, non solo di chi lo pratica, poiché contrasta noia, isolamento, disuguaglianze, emarginazione e costruisce relazioni e connessioni sociali di spessore".

Ci sono progetti particolari che avete premiato?

"Abbiamo scelto di sostenere alcuni obiettivi di carattere sociale promossi dalle società sportive Tzubame per il karate, Double Step per la danza, Real Chianti per la scuola calcio e Virtus Buonconvento per il nuoto in quanto finalizzati a rendere lo sport un diritto accessibile a tutte e tutti".

Contributi a parte, ci sono opere in cantiere?

"Lavoriamo alla progettazione dei nuovi spogliatoi del campo di San Polo e a quelli dell’impianto di Panzano. Abbiamo programmato la riqualificazione del campetto a Strada in Chianti e quella della palestra della scuola primaria di Greve. Pianificato anche il ripristino dell’impianto sportivo di Chiocchio. Si tratta di interventi in tutto per 200mila euro".

Andrea Settefonti